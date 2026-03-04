Süleyman Soylu'dan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'ye ziyaret

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti.

Çiftçi'yi ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey’i ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretimdeki nezaketine ve samimi ev sahipliğine müteşekkirim. Kalben duam; ülkemizin, devletimizin ve hükümetimizin bu çok önemli kurumlarında gayret, sabır ve muvaffakiyetlerle dolu çalışmalarında milletimizin dualarına mazhar olması ve Cenab-ı Allah’ın yardımıdır."

Adalet Bakanlığı'ndaki ziyareti ise Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu.

SOYLU'YA ÖVGÜ

Gürlek şunları yazdı:

“TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Soylu’yu Bakanlığımızda ağırladık.

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere üstlendiği tüm görevlerde ülkemiz ve milletimiz adına başarılı çalışmalara imza atan Sayın Soylu’ya nazik ziyareti ve samimi temennileri için teşekkür ediyorum.

Devletimizin bekası, milletimizin geleceği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

