Süleyman Soylu'dan basın mensubuna müdahale

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Now TV haber muhabirinin eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya Gülistan Doku ile ilgili bir soru sorması üzerine, Soylu muhabire fiziki müdahalede bulunup ""Kardeş sen bir izin aldın mı?" diyerek, gazetecinin hem soru sormasına hem de görüntü almasına engel oldu.

Süleyman Soylu'dan kendisine Gülistan Doku hakkında soru sormaya çalışan basın mensubuna fiziki müdahalehttps://t.co/ltE3kK9KFy pic.twitter.com/vJ4LPEKOh0 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 29, 2026

Soylu'nun gazeteyi engellemesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Soylu'ya tepki gösterdi. Emir'in sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Kürsüde partimiz CHP’ye "Basının sizi eleştirmesine alışacaksınız, çok sesliliğe kavuştuk" diyerek özgürlük dersi verenler; sokakta Gülistan Doku sorusunu duyunca gazetecinin önüne duvar örüyor! Süleyman Soylu’nun NOW Haber muhabirinden kaçışı, müdahalesi ve eski vali Tuncay Sonel’in "talimat ondan geldi" itirafları ortadayken bu müdahaleye karşı sormak lazım: Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Soruyu soranı susturarak ve basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız. Soruları susturarak, basını engelleyerek adaletten kaçamazsınız! Yıllardır karartılan bu dosyanın aydınlatılması ve parti içi kavganın stresini gazetecilerden çıkarmayın."