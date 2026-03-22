Süleyman Soylu'dan İsrail çıkışı: "300-400 bin şehit veririz belki ama İsrail diye bir memleket kalmaz"

AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD ve İsrail’in İran’a başlattıkları saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Soylu'dan ilginç bir çıkış geldi. İsrail'in Hatay'a 5 saat uzaklıkta olduğunu belirten Soylu, " 300-400 bin şehit veririz belki ama İsrail diye bir memleket Allah’ın izniyle kalmaz" dedi.

"İSRAİL DİYE BİR MEMLEKET KALMAZ"

Soylu şunları aktardı:

"Biz bayram yaşarken; Gazze’de yaşananları, Mescid-i Aksa’nın mahzuniyetini, Lübnan’da sivillerin nasıl katledildiğini; aynı zamanda da İran’da acımasızca bilerek ve isteyerek 165 kız çocuğunun katledildiğini yaşıyoruz.

Onların karşı taraftan görünen tek bir kusuru vardır: Müslüman olmak… Başka hiçbir kusurları yoktur.

Aman, fakat, lakin deme zamanı değildir. Küffar, Müslümanlara saldırmaktadır. Bu çok net ve açıktır.

Cumhurbaşkanımızın kararlı, dirayetli, temkinli duruşu bütün dünyaya derstir. Ama altını çizmek isterim ki; bizi bu kışkırtmalarla bu ateş topunun içine sokmaya çalışanlara karşı söyleyecek sözümüz vardır.

Belki farkında değiller ama biz İsrail ile komşuyuz, sınırdaşız. Alimallah Müslümanlara yaptığı zulmün bir benzerini bize yapmaya kalkarsa; Hatay’dan İsrail toplam 5 saattir… 300-400 bin şehit veririz belki ama İsrail diye bir memleket Allah’ın izniyle kalmaz."