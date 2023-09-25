Süleyman Soylu'dan kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür

Eski İçişleri Bakanı ve AKP'li Milletvekili Süleyman Soylu, kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkileri olduğu iddialarına ilişkin kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Soylu, "Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Soylu, paylaşımında, "Allah başımızdan eksik etmesin.. Allah razı olsun" dedi.

Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum.



Allah başımızdan eksik etmesin..

Allah razı olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 25, 2023

BAHÇELİ DESTEK VERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile hakkında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkileri olduğu iddia edilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıktı.

İddialara tepki gösteren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" ifadelerini kullandı.