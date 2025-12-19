Süleyman Soylu'dan Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt: Kitap fuarındayken aramıştı

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV'de Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada yer alan bir tanık ifadesini paylaştı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanık, Mehmet Akif Ersoy'un bazı "eğlence gecelerinde" eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüntülü aradığını öne sürdü.

Terkoğlu, söz konusu tanık ifadesini şöyle aktardı: "Kızlara şekil yapmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu'yu görüntülü arayıp konuşmuştu."

SOYLU: LEKELEME GAYRETİ VE İSTİSMAR

Bir önceki İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu, Ersoy'un kendisini aradığına yönelik iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Soylu, Ersoy'un kendisini Trabzon Kitap Fuarı’nda bulunduğu 22 Kasım'da saat 00.22'de görüntülü aradığını söyledi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Hayatımda hiç kimse beni bu kadar laubali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı; olamaz. Mehmet Akif Ersoy’un bu aramasının, ne idüğü belirsiz birinin 'etrafına şekil yapmak için görüntülü arardı' ifadesiyle sunulması; ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır."

Bana bugüne kadar yüzlerce iftira, binlerce yakıştırma yapıldı.

Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız.

Çünkü yok.



Üzüntüm şudur:

22 Kasım’da gittiği Trabzon Kitap Fuarı’nda, hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22’de beni telefonla görüntülü olarak arayan… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 19, 2025

HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” gerekçesiyle tutuklanmıştı.