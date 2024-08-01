Süleyman Soylu, "dokunulmazlığının kaldırılması" için Meclis'e başvurdu

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yayımlanan haberler ve iddialar nedeniyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle 26 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na başvurdu. Soylu, başvuru dilekçesinde, "Karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, yasama dokunulmazlığımın kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur" ifadelerine yer verdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurdu.

Başta suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan olmak üzere çok sayıda uyuşturucu baronu ve çeteyle ismi anılan ve fotoğrafı ortaya çıkan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığı'na dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Soylu, dilekçesinde, "karalama ve iftira kampanyalarında suç yapıları ile fikir ortaklığı ve işbirliği içerisinde olanların yıkıcılığına bigane kalmamayı, her anı sadakat, kararlılık ve fedakarlıkla dokunmuş mücadelenin rövanşını almak isteyenlere karşı vazgeçilmez sorumluluk" ifadelerini kullandı.

"KARALAMA, YALAN VE HAKARET" İDDİASI

Hakkında yayımlanan haberlerin karalama ve iftira amaçlı yapıldığını öne süren Soylu, "milletin gözünde istifham ve soru işareti oluşturmayı amaçlayan şer odaklarıyla hukuk zemininde mücadele etmenin zaruri hal aldığını" ifade etti.

İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığında bu yana bir yıl içerisinde aleyhinde, yalan, hakaret, karalama ve iftira içerikli olduğunu iddia ettiği 11 bin 500 televizyon haberi, 1454 gazete haberi ve 628 köşe yazısı ile makale, 218 bin internet ve sosyal medya haberi yapıldığını aktaran Soylu, "Hakkımda görev dönemimize ait TBMM'de herhangi bir konuda fezleke işlemi bulunmamasına rağmen, CHP Genel Başkanları ve sözcüleri, muhtelif tarihlerde sarf ettikleri mesnetsiz karalamalar ve iftiralarla dokunulmazlık zırhına sığınarak korunduğumu defalarca ifade edip, bu şekilde kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirmişlerdir. Yine CHP Genel Başkanları ve sözcüleri, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü yıllardır tehdit eden PKK terör örgütü ve onun siyasi birliktelik ve uzlaşı yürüttüğü Meclis'teki temsilcilerine, FETÖ ve DHKP-C'ye karşı yapmadıklarını, yapamadıklarını, söylemediklerini ve söyleyemediklerini, üstelik de onlarla birlikte, görev yaptığımız döneme ve şahsıma karşı, milletimizin gözü önünde eş zamanlı bir kampanya yürütmektedirler" ifadelerini kullandı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Elbette ki demokrasiye ve hukuka olan bağlılığım, devletime olan sadakatim, milletimize karşı sorumluluğum ve Gazi Meclis'imizin iradesine olan saygım; yaptığımız görevlerin ve verdiğimiz mücadelelerin her bir anının doğruluğuna olan inancım gereği tüm bu karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında, işbu yasama dokunulmazlığımın kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur. Görevde bulunduğum dönemlerle ilgili hakkımda yürütülen karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyaları karşısında, hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde, yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasının gereğini arz ederim."​​​​​​