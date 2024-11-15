Süleyman Soylu'nun Ahmet Özer'e teşekkür mektubu ortaya çıktı

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun, 2013 yılında, AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Ar-Ge başkanlığı görevini yürüttüğü sırada tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar çalıştayındaki konuşması' için teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre, o dönem Toros Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Ahmet Özer'e yazdığı mektubunda Süleyman Soylu, "Çalıştayda dile getirdiğiniz değerli görüş ve önerilerinizin olumlu katkısını tüm içtenliğimle belirtmek isterim. Bundan sonra da değerli görüş ve katkılarınız için AK Parti'miz ve Ar-Ge Başkanlığımız nezdinde hazır olduğumuzu bütün samimiyetimle iletir, en içten selam ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandığı görüldü.

SOYLU'DAN YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından alıntılayan Süleyman Soylu, "12 yıl önce AK Parti AR-GE Başkanı iken onlarca çalıştay yapıp her görüşten akademisyen gazeteci STK ve düşün insanı çağırıp ardından rapor yayınlardık. Kanunlara ve hukuka uyacaksınız diye taahhütname almayı unutmuşuz. Özür dileriz!.." dedi.