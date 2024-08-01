Süleyman Soylu'nun dokunulmazlık başvurusunun hukuki karşılığı var mı?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına başvurdu. Ancak Soylu'nun dilekçesinde yer verdiği iddialar bakanlık dönemine ait olduğu için Yüce Divan'da yargılanabiliyor. Öte yandan göreviyle ilgili olmayan bir yargılama için Soylu hakkında iddianame hazırlanması ve TBMM'ye fezleke gönderilmesi gerekiyor.

Bir önceki İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurdu. Soylu, 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığı'na dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Soylu'nun dilekçesinde, “Görevde bulunduğum dönemlerle ilgili hakkımda yürütülen karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyaları karşısında, hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasının gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Ancak TBMM İçtüzüğü'ne göre, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında fezleke bulunması gerekiyor. Soylu hakkında bir fezleke düzenlenmediği için mevcut aşamada dokunulmazlığının oylanması söz konusu değil.

Soylu’nun başvuru dilekçesinde yer alan iddialar, İçişleri Bakanlığı dönemine ait olduğu için Soylu bu Yüce Divan'da yargılanabiliyor. Bunun için de dokunulmazlık sürecinin işlemesi gerekmiyor.

SORUŞTURMA NASIL AÇILABİLİR?

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebiliyor. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşerek ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

YÜCE DİVAN SÜRECİ

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin vekil sayıları oranında komisyona verecekleri vekiller arasından kurulan on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılıyor. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunuyor.

TBMM, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabiliyor.

GÖREVİYLE İLGİLİ OLMAYAN SUÇLAR

Anayasaya göre cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanıyor.

Soylu'nun göreviyle ilgili olmayan bir suçtan yargılanması için ise savcının iddianame hazırlaması ve iddianamenin TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra Soylu'nun dokunulmazlığı kaldırılırsa ceza mahkemeleri tarafından yargılanabilir.