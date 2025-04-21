Süleyman Soylu, rüşvet iddiasını reddetti: İftira ve karalama

Eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs merkezli 'Bugün Kıbrs' gazetesinde yayımlanan 'Halil Falyalı yaşıyor' başlıklı haber dizisinde kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İddiaları “intikam operasyonu” olarak nitelendiren Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden “Devletine ve milletine şerefle hizmet etmiş birine yönelik adice dedikodular bu mücadeleyi hazmedemeyenlerin ürünüdür” dedi. Sert ifadeler kullanan Soylu, “Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir” açıklamasında bulundu.

Görev süresi boyunca terörle, uyuşturucuyla, sanal kumarla ve uluslararası suç örgütleriyle mücadele ettiğini öne süren Soylu, kendisine yönelik suçlamaların bu mücadelenin bir sonucu olduğunu savundu.

Yazı dizisinde yer alan iddiaların daha önce kırmızı bültenle aranan bir zanlının açıklamaları olduğunu belirten Soylu, “KKTC’de işlenen cinayet kısa sürede aydınlatıldı ve adalet yerini buldu” dedi.

Soylu, iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını da ifade etti.

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Namussuzlara Duyurulur:



Bu ülkede, devletine ve milletine şerefle hizmet etmiş; görev süresi boyunca terörle, uyuşturucuyla, sanal kumarla ve Amerika’dan İngiltere’ye kadar uzanan her türlü suç şebekesiyle hiçbir şeyden korkmadan mücadele etmiş birine yönelik, iftira ve karalama… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 21, 2025

SOYLU HAKKINDAKİ İDDİALAR

Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'ın Bugün Kıbrıs gazetesi için hazırladığı 'Halil Falyalı yaşıyor' başlıklı haber dizisi büyük ses getirdi. 2022'de suikast sonucu öldürülen yasa dışı bahis baronu Faylalı'nın 2014-2021 yıllar arasında 'finans müdürü' olarak görev yaptığı belirtilen Cemil Önal'ın iddialarından biri de Süleyman Soylu ile ilgiliydi.

Önal, Halil Falyalı ve Ahmed Nazari’nin Süleyman Soylu’ya 20 milyon dolar rüşvet ödediğini iddia etmişti.

Türkiye'nin talebiyle hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Cemil Önal, Aralık 2023'te Hollanda’da gözaltına alınmıştı. Hollanda ve ABD istihbarat birimlerine toplam 120 sayfa ifade vererek itirafçı olduğu belirtilen Önal daha sonra serbest bırakılmış ve Türkiye'ye iade edilmemişti.