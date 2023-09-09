Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen 'Kaplan Çetesi' operasyonu genişletildi: 25 gözaltı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen ve Esenboğa Havalimanı'nda yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın ekibine yönelik devam eden operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Güncel 09.09.2023 17:05 Giriş: 09.09.2023 17:05

Güncelleme: 09.09.2023 17:18 Kaynak: DHA

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