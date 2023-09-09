Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen 'Kaplan Çetesi' operasyonu genişletildi: 25 gözaltı
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen ve Esenboğa Havalimanı'nda yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın ekibine yönelik devam eden operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi.
Ankara'da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı yükseldi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 5 kişi, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik operasyon genişledi. Ankara merkezli operasyon, Ağrı, Kocaeli, Çorum ve Konya'ya da sıçradı.
4 ilde bu sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 25'e yükseldi.
ÇOCUK PORNOGRAFİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirildi. Şüphelilerden birisinde çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.