Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen çete lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile bilinen 'Kaplan' çetesinin lideri Ayhan Bora Kaplan ve ekibi, dün gece saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'işkence' iddiasıyla Esenboğa Havalimanı'nda yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile tanınan Ayhan Bora Kaplan ve ekibi gözaltına alındı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir şikayet üzerine “işkence” iddiasıyla eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığı ile gündeme gelen Ayhan Bora Kaplan ve ekibi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kaplan ve beraberindeki koruması U.P, Esenboğa Havalimanı girişinde yakalandı. Kaplan’ın bulunduğu araçta yapılan aramada 50 bin Euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para ile 2 adet ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

KARDEŞİ FİRAR, AVUKATI GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Kaplan’ın ekibi A.K ve O.S de şehir dışına çıkmak üzereyken Polatlı çıkışında gözaltına alındı. Kaplan’ın avukatı G.Ü’nün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenilirken, kardeşi Muhammet Kaplan ve B.K isimli kişinin ise firari durumda olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Kaplan’ın ofisinde yapılan aramada da kasa içerisinde bin 150 gr altın, 31 bin 650 Euro, 16 bin dolar ve 33 bin 310 TL bulundu.

Geçen hafta Sibel Can'ın sahne aldığı düğünde görüntülendi. Kaplan, geçen hafta Sibel Can’ın sahne aldığı, oğlunun sünnet düğününde halay çekerken görüntülenmişti.