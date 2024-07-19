Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Servet Yılmaz, Bakü'ye atandı

Süleyman Soylu’nun sağ kolu olarak bilinen ve Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından görevden alınan eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Bakü’ye Emniyet İrtibat Görevlisi olarak atandı.

Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Emniyet İrtibat Görevlisi olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye atandı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın emekli etmek istediğini iddia ettiği, selefi Süleyman Soylu’ya en yakın isimlerden olan eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın Bakü’ye Emniyet İrtibat Görevlisi olarak atandığını yazdı.

"YERLİKAYA, YILMAZ’I EMEKLİ ETMEK İÇİN ÇOK ÇABALADI"

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı yıllarında en yakınındaki isimlerden biri, eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’dı. Bakan Ali Yerlikaya tarafından görevinden alındı ve deyim yerindeyse kızağa çekildi.

Yılmaz’ın alt kadrosundaki kritik emniyet müdürleri Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alındı. Bunlardan bazıları rüşvetten ve mal bildiriminden bulunmamaktan yargılanıyor. Yılmaz’a ise 'plaka tahsisinden alınan bağış niteliğinde paralar hesabına aktarıldığı' iddiasıyla idari soruşturma açıldı.

Bakan Yerlikaya, Yılmaz’ı emekli etmek için çok çabaladı. Ancak başarılı olamadı. Büyük bir dirençle karşılaştı. Bu mücadeleden galip çıkan Yılmaz, Bakü’ye Emniyet İrtibat Görevlisi olarak atandı."

Yılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile görevinden alınmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanmıştı.

Yılmaz'ın yerine, dönemin Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.