Süleyman Soylu’dan 'sokak hayvanları' çıkışı

Eski İçişleri Bakanı ve AKP'li Milletvekili Soylu'dan sokak hayvanlarının "uyutulmasına" yönelik hazırlanan yasa tasarısına itiraz geldi. Soylu "Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir" dedi.

AKP’nin sokak hayvanlarına ilişkin Meclis’e sunmaya hazırlandığı yasa teklifinde ‘köpeklerin katledilmesi’ öngörülüyor. Yasa teklifi kamuoyunda tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Teklife göre, sokak hayvanları için önce ilan üzerinden sahiplendirilmeye çalışılacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak.

Söz konusu yasa taslağına ilişkin tartışmalar sürerken, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Oda TV'de yer alan habere göre; uyutulma seçeneğine karşı çıkan AKP'li Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa’nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü."