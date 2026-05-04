Süleyman Soylu’nun maaşı gündem oldu

Haber Merkezi

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Meclis’e haftada bir gittiğini açıkladı. Soylu’nun vekil maaşı ve emekli maaşı ile aylık 450 bin 854 lira ücret aldığının ortaya çıkmasının ardından haftada 1 gün Meclis’e giderek aldığı maaş tartışma konusu oldu.

Sözcü’de yer alan habere göra, İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gülistan Doku soruşturması nedeni ile gündemde. AKP’nin son grup toplantısında bir basın mensubunun soru sormasına öfkelenerek kamerasına müdahalede bulunan Soylu, katıldığı TV100 programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine yaptığı ‘Genel Kurula katılım asli göreviniz’ uyarısından 3 gün sonra konuşan Soylu, Meclis’e sadece Erdoğan’ı dinlemek üzere haftada bir gittiğini söyledi. Soylu, "Meclis’e gücüm yettiğince gidiyorum ama o kadar çok devam ettiğim de söylenemez. Haftada 1 gidiyorum. Meclis’in müdavimi değilim çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince veleddallin amin" dedi.