Süleyman Soylu’ya istihbarat zırhı!

BirGün, 29 Nisan 2024’te Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘KİM’ diye adlandırılan uygulamayı kullanmaya devam ediyor mu?” sorusunu yöneltti.

Soruya yaklaşık bir yıl sonra, 24 Nisan 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı tarafından yanıt verildi.

Emniyet’in yanıtında, Soylu ile alakalı sorunun “İstihbari bilgi olduğu” belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ‘İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler’ başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrası gereği istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler bilgi edinme kapsamı dışında bulunmaktadır… Başvuru metnindeki konular, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’ndaki gizlilik kapsamında olduğu için tesis edilebilecek herhangi bir işlem bulunmamakla birlikte talebiniz reddedilmiştir.”

SOYLU BÖYLE TANITMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası döneminde kamuoyu tarafından çok konuşulan “KİM” uygulamayla ilgili dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Yerli ve milli” tanımını yaparak “Whatsapp’tan daha kıymetli bir şeydir. Bunun her özelliği var” demişti.

Süleyman Soylu katıldığı programda sunucunu fotoğrafını çekerek 1.9 saniye içinde kimlik verilerine ulaşmıştı.

Soylu, "Bu devletin çok büyük güçleri var. Bu şu anda size gösterdiğim yüz binde biri" dedi. Ancak uygulama, kişisel verilerin işlenmesine yönelik ihlal barındırdığı iddiasıyla hukukçuların ve siyasetçilerin de tepkisine neden oldu.