Süleymancı yurdunda istismar davası: Faile 84 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Süleymancılara ait Sugözü Erkek Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 oğlan çocuğunun istismara maruz bırakılmasına ilişkin açılan davada fail G.R.U. 84 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, fail G.R.U.’nun “çocuğun cinsel istismarı”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “çocuğa karşı cinsel taciz”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek” ve “eziyet” suçlarından cezalandırılması istedi. Savcı, G.R.U.’nun alt sınır 109 yıl 3 ay, üst sınır ise 373 yıl 4 ay olmak üzere hapsini talep etmişti.

BAZI SUÇLAMALARDAN BERAAT

Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada mahkeme sanık G.R.U.’nun bazı suçlamalardan beraatına hükmetti. Davanın avukatlarından Mehmet Sutay Seydioğulları, hapis cezasının mütalaada istenen alt sınırında altında kaldığına dikkat çekerek karara itiraz edeceklerini ifade etti. Seydioğulları, “Cezasının eksik olduğunu düşünüyoruz. Mütalaada sanık hakkında 109 yıl istenmesi nedeniyle bunun üstünde bir ceza verileceğini umuyorduk. Çocukların psikolojik durumlarını, yaşadıklarını ve yaşlarını düşünürsek bu cezayı yeterli bulmuyoruz” dedi.