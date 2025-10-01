Süleymancılar dosyası bir çırpıda rafa kalktı

Türkiye’nin en büyük cemaatlerinden biri olduğu bilinen Süleymancılar Cemaati, Aladağ’daki yurt yangını faciası ve birçok cinsel istismar skandalıyla hafızalara kazındı. Ülke genelinde üç bine yakın yurdu, kursu ve birçok şirketi olduğu belirtilen cemaatin Avrupa ülkelerinde de oldukça etkin olduğu biliniyor.

Cemaatin Almanya’daki yapılanmasında yaklaşık 25 yıl yöneticilik yaptığını belirten Zekayi Işın, savcılığa yaptığı şikâyetinde, “Cemaate bağlı Landauer Entegrasyon ve Eğitim Kültür Derneği e.V.’nin 25 yıl boyunca üyesi ve yöneticisi olduğunu, bu derneğin ev ev dolaşılarak ve makbuz vermeden yaklaşık 250 bin avro topladığını, dolandırıcılık suçunun işlendiğini” belirtti. Ancak Landshut Cumhuriyet Savcılığı 30 Ağustos’ta “Yeterli delil olmadığı” gerekçesiyle dosyayı kapattı. Savcılık “Şikâyetin gerçekçi ve somut verilere dayanması gerektiğini” de ifade etti.

HOLDİNGE DÖNÜŞTÜ

Süleymancılar Cemaati sağlıktan eğitime birçok alanda ticari faaliyet yürüyor. Cemaatin bilinen özel okul zincirlerinin başında ise İsabet, Selimiye ve Süleymaniye Okulları geliyor. Selimiye Okulları’nın ülke genelinde 2, Süleymaniye Okulları’nın ise 10 şubesi bulunuyor. Okul internet sitesinde ise “Milli-manevi değerlere sahip çıkan, gayesi geleceğin hanımefendi ve beyefendilerini yetiştirmek olan güzide bir eğitim kurumudur” açıklaması yer alıyor.

Cemaatin en büyük özel okul zinciri ise İsabet Okulları. Bu okul zincirinin ülke genelinde tam 44 şubesi bulunuyor. Ayrıca Çamlıca Kitap ile Fazilet Neşriyat markalarıyla Hisar Hastaneleri de yine cemaatin önemli gelir sağladığı şirketlerinin başında geliyor.

Cemaat tarafından kurulan Arden Market isimli market zincirinin 10 şubesi ve 4 kafe, restoranı bulunuyor. Akdeniz Toros adlı et ve tavuk markasının da yine Süleymancılar Cemaati’ne ait olduğunu biliniyor. Cemaat Hisar Turizm isimli şirketiyle de umre, hac ve yurtdışına kültür turları düzenliyor.

YURTDIŞI YAPILANMASI

100’den fazla ülkede örgütlü olduğu bilinen cemaatin bu ülkelerde devasa külliyeleri bulunuyor. Örneğin Londra’daki Süleymaniye Külliyesi, cemaat tarafından inşa edildi. Araştırmacı Onur Can Nar’ın yaptığı çalışmaya göre, Süleymancıların Japonya’da da Shira Yuri Association isimli bir derneği bulunuyor. Bu dernek ile 372 bin 442 dolar bağış topladılar. Ayrıca Güney Kore’den Kamboçya’ya, Singapur’dan Gürcistan’a kadar cemaatin birçok ülkede yapılanması, dernekleri bulunuyor. Gürcistan Tiflis’te ve Batum’da çok sayıda Kuran kursu faaliyet gösteren cemaatin Hollanda’da da birçok camisi olduğu biliniyor. Almanya’da Süleymancıların Verband İslamischer Kulturzentren adlı kuruluşlarına bağlı 200’den fazla camisi olduğu ifade ediliyor.