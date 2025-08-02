Süleymancıların camisi yıkılacak

Dış haberler Servisi

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Leinfelden-Echterdingen kentinde yapımı tamamlanmak üzere olan "Süleymancılar Cemaati"ne ait caminin yıkılmasına karar verildi. Şehir yönetimince alınan karar gereğince cami, planlama sürecindeki hukuki ve teknik anlaşmazlıklar nedeniyle yıl sonuna kadar yıkılacak.

Stuttgart yakınlarındaki Leinfelden-Echterdingen Belediyesi ile cami projesini yürüten Kültür, Eğitim ve Uyum Derneği (VKBI) arasında süresi dolmuş irtifak hakkı ve inşaat planı üzerinde yıllardır süren anlaşmazlıklar, belediyenin son kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.

YIKIMI VE MASRAFLARI DERNEK ÜSTLENECEK

Belediye sözcüsü mecliste oy çokluğuyla yıkım kararı aldığını açıkladı. Karar gereğince yıkım dernek tarafından gerçekleştirilecek ve masrafları da VKBI üstlenecek. Şehir meclisinin kararıyla ilgili olarak Dernek Başkanı Muhammet Güçlü, öncelikle kendi içlerinde bir istişare gerçekleştireceklerini söyledi.

ÖĞRENCİ YURDU ANLAŞMAZLIĞI TIRMANDIRDI

Deutsche Welle'deki habere göre süreç 2014’te belediyeye ait bir arazinin VKBI’ye cami inşası için irtifak hakkı devriyle başladı. Ancak dört yıl içinde tamamlanması gereken yapı, belirlenen sürede bitirilemedi. Belediyenin onaylamadığı bir öğrenci yurdu projesinin cami alanına dahil edilmek istenmesi de ilişkileri daha da gerdi.

2019’da başlayan uzlaşma çabaları sonuçsuz kaldı. Anlaşmazlık mahkemeye taşındı ve konu sonunda Federal Yargıtay’a (BGH) kadar gitti. Karlsruhe’deki BGH, Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin verdiği kararı onaylayarak belediyeyi haklı buldu.

AŞIRI İSLAM ANLAYIŞINI TEMSİL EDİYOR

Kültür, Eğitim ve Entegrasyon Derneği'nin (VKBI) yüzlerce üyesi var. Derneğin çatı kuruluşu ise merkezi Köln'de bulunan İslam Kültür Merkezleri Derneği (VIKZ). Dernek ülkedeki en eski ve en büyük İslami çatı kuruluşlarından biri.

schwaebische.de’de yer alan habere göre "Hem dernek hem de çatı örgüt, aşırı bir İslam anlayışını temsil ediyor. Oberaichen Camii'nin yanına inşa edilmesi planlanan bir öğrenci yurdu aracılığıyla da bu fikirlerin yaygınlaştırılması planlanıyor."

GENÇLERE AŞIRI FİKİRLER AŞILIYOR

Almanya Evanjelik Kilisesi'nin İslam temsilcisi Friedmann Eißler, Stuttgarter Zeitung'a şu açıklamayı yaptı: "Bu kuruluşların ilgili eğitim sistemleri, Alman laik eğitim sistemiyle tezat oluşturuyor. Haberde Leinfelden-Echterdingen belediye meclisinin geçen yıllarda aldığı kararda, cami derneğinin, gençlerin entegrasyonuna zarar vereceği gerekçesiyle yurttan vazgeçmesi gerektiğini belirttiği de kaydedildi. Ancak cemaat yurt planlarını rafa kaldırmadı, aksine yeni taleplerle sürekli belediyeye taleplerde bulundu."