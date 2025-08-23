Süleymaniye karıştı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kanadında Talabani ailesi içindeki rekabet, silahlı çatışmaya döndü. Tankların devreye girdiği çatışmanın ardından Lahor Şeyh Cengi Talabani 2 kardeşiyle birlikte gözaltına alındı.

IKBY’nin Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) eski eşbaşkanı ve Halk Cephesi (Barai Gal) lideri Şeyh Lahor Şeyh Cengi (Lahor Talabani) hakkında gözaltı kararı çıkarılması tansiyonu yükseltti. Lahor Talabani, 2021’de partiden ihraç edilene kadar Bafıl Talabani ile partinin eşbaşkanlığını yürütüyordu.

Dün sabaha karşı Lahor Şeyh Cengi’nin konutunun bulunduğu Lalezar Oteli’ne giden KYB güçlerine ateşle karşılık verilince çatışma çıktı.

48 KİŞİ GÖZALTINDA

Tanklar, ağır silahlar, zırhlı araçlar ve drone’ların kullanıldığı yaklaşık 4 saatlik çatışmanın ardından Cengi, kardeşleri Polad ve Aras Şeyh Cengi birlikte gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısının 48 olduğu bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Asayiş Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, çatışmada ikisi Lahor Şeyh Cengi’ye bağlı güvenlik görevlisi toplamda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Can kayıplarının yanı sıra olayın yaşandığı bölgede birçok turistik mekân, ev ve araç zarar görürken Bafıl Talabani’nin kararına göre tüm maddi zararın karşılanacağı bildirildi.

YAKALAMA KARARI

Şehri savaş alanına çeviren çatışmanın fitili, Lahor Şeyh Cengi hakkında yakalama kararı çıkartılması oldu.

Süleymaniye Asayiş Soruşturma Mahkemesi, perşembe günü Lahor Şeyh Cengi hakkında Irak Ceza Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca “güvenliği tehlikeye atma ve istikrarı bozmak”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “darbe girişimi” suçlamalarıyla resmi tutuklama emri çıkardı.

Kararın herhangi bir siyasi çıkarla bağlantılı olmadığını savunan Mahkeme Sözcüsü Yargıç Selah Hasan, yakalama emrinin bazı diğer kişiler için de geçerli olduğunu belirterek “Suçlamalar ispatlanırsa Cengi en az 7 yıl hapis cezasına çarptırılabilir” dedi.

MAHKEMEYİ KULLANIYOR

Operasyonla eşzamanlı olarak, Lahor Şeyh Cengi’ye yakınlığıyla bilinen Zoom TV’nin Süleymaniye bürosuna ağır silahlı güvenlik güçlerince baskın düzenlenirken kanalın kapatıldığı bildirildi.

Zoom News’a konuşan Cengi’nin ofisinden bir kaynak ise Bafıl Talabani’nin Cengi’yi suçlamak için mahkemeleri kullandığını iddia etti. Kaynak, “Bafıl Talabani, kendisini suçlamayı amaçlayan tekrarlanan bir senaryoyu düzenlemek için mahkemeleri istismar etmeye çalışıyor” dedi.

Gözaltına alınmadan önce açıklama yapan Cengi ise iddiaları reddederek, “Evimdeyim, yaptığımız bir şey yok. Herhangi bir mahkeme kararı bize ulaşmadı. Üzerimize gelirlerse yanıt vereceğiz” demişti.

Lahor’un Halk Cephesi ise konsolosluk, temsilcilikler, Kürdistan Bölgesi Temsilciliği, Federal Hükümet ve IKBY Hükümeti’ne çağrıda bulunarak söz konusu “terör eylemi” karşısında sessiz kalmamalarını istedi. Açıklamada “Lahor Şeyh Cengi’nin hayatı KYB Genel Başkanı’nın sorumluluğundadır” denildi.

Terörle Mücadele Genel Müdürlüğü (CTG) olaylara ilişkin yaptığı açıklamada “yasadışı kişiler” olarak tanımladığı Lahor Şeyh Cengi ve kardeşlerinin yakalanmasının “cezalandırmanın sadece ilk aşaması” olduğunu kaydetti.

ERBİL’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye’deki çatışmaların “Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarını hedef alıyor” dedi. Barzani “Çatışmalar derhal son bulmalı, bu vatanın gençliği kurban olmamalı. Sorunlar hukuki yollarla çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada ise tüm taraflara itidal çağrısı yapılarak “Süleymaniye’de yaşanan ve maalesef bir dizi ölüme neden olan talihsiz olayın ardından, hukukun üstünlüğünü, şehrin asayiş ve huzurunun korunmasını, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasını vurguluyoruz. Tüm sorun ve anlaşmazlıkların yasa yoluyla ve şiddetten uzak bir şekilde çözülmesi gerekmektedir” denildi.

‘DURUMU İZLİYORUZ’

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de X’teki paylaşımında “Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz” dedi.

ABD ve İngiltere’nin Irak büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI) de Süleymaniye’deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek tüm taraflara itidal çağrısı yaptı. Açıklamalarda yetkililere “hukukun üstünlüğüne uygun davranma, şeffaf ve tarafsız bir adalet süreci yürüme” çağrısı yapıldı.

GÜÇ MÜCADELESİ

Süleymaniye’de yaşanan gerginlik, Irak’ta 11 Kasım’da yapılacak federal parlamento seçimleri öncesi gerçekleşti.

Barzanilerin Erbil merkezli KDP’si ile IKBY’nin en etkili iki siyasi partisinden olan KYB, 1975’te Celal Talabani tarafından kuruldu. Talabani’nin 2017’deki ölümünden sonra oğulları Bafıl ve Kubat Talabani ile kuzenleri Lahor Şeyh Cengi Talabani arasında güç mücadelesi başladı.

Lahor ve Bafıl arasındaki çekişme, partinin eş başkanlığına seçildikleri 2019’dan sonra da sürdü. 2021’de Bafıl Talabani Lahor’un yetkilerini elinden alarak partiden ihraç etti. 2022’de Halk Cephesi’ni kuran Lahor, Kasım 2024’teki seçimde IKBY parlamentosunda 2 sandalye kazandı.