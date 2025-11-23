Süleymaniye Kültür ve Sanat Festivali büyük ilgi topladı

Gül Ertunan

Süleymaniye’de bu yıl 28’incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, geniş katılımlı programı, şiir dinletileri, edebiyat konferansları, film gösterimleri ve sanat etkinlikleriyle dikkat çekti. Bölgenin kültürel mirasını görünür kılmayı amaçlayan festival, hem yerel sanatçıların hem de uluslararası konukların buluşma noktası oldu.

Festivalin açılışı, Galawêz Kültür Merkezi Başkanı Dr. Ibtisam Hassan ve Kürdistan Bölge Hükümeti temsilcilerinin konuşmalarıyla yapıldı. Açılış günü; şiir okumaları, ödül törenleri ve müzik performanslarıyla sürdü.

Program kapsamında Kürt edebiyatının güçlü isimlerinden Yılmaz Odabaşı, Şerko Bekas’ın şiirlerinden seçmeler okurken; usta şair Sabri Abdulla, Abdulgafar Kakeyi, Suleiman Adl gibi isimler de sahne aldı. Gün boyunca düzenlenen metin okumaları ve dinletiler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Festivalin ilk günü ayrıca “Galawêz 20. Altın Ödülü” sahiplerine takdim edildi ve Süleymaniye Müzik Topluluğu’nun konseri sanatseverlerle buluştu. Aynı gün Kürtçe, Arapça, Farsça ve İngilizce yayımlanan çok sayıda kitabın yer aldığı geniş bir kitap fuarı da açıldı. Akşam bölümünde ise Slemani Sineması’nda özel film gösterimi yapıldı.

Festivalin ikinci günü, şiir konferansları ve öykü oturumlarıyla sürdü.

Öne çıkan başlıklar arasında şunlar yer aldı:

• Şiir ve hafıza ilişkisi üzerine sunumlar

• Genç kuşak Kürt şairlerin performansları

• Edebiyatta kadının sesi,

• Yeni kuşak öykücülerin metin okumaları

Günün moderatörlüğünü Shahad Farooq üstlendi.

Üçüncü gün ise festival bu kez edebiyat araştırmalarına ayrıldı.

Bu oturumda:

• Biyografik roman üzerine çalışmalar

• Şiirde anlatıcı sesi analizleri

• Modern Kürt edebiyatında yapısal temalar

• Yazınsal karakterlerin sembolik kullanımı

gibi pek çok konuda akademik sunumlar gerçekleştirildi.

Türkiye’den festivale davet edilen üç özel isim olan sanatçı ve yönetmen Gül Ertunan, şair ve yazar Yılmaz Odabaşı ve gazeteci Namık Durukan, festivalin uluslararası kültürel bağlarını güçlendirdi. Üç ismin katılımı, Süleymaniye’nin bölgesel sanat hareketleriyle Türkiye arasında güçlü bir iletişim kurmasına katkı sağladı.

Festival, dördüncü gün düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Törende yılın şiir, öykü ve araştırma dallarındaki birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sahiplerine verildi. Program, folklorik dans performansları ve müzik dinletileriyle son buldu.

Organizatörler, festivalin Süleymaniye’yi bölgenin en önemli kültür merkezlerinden biri hâline getirdiğini belirterek, önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı etkinliklerle devam edeceğini açıkladı.