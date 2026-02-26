Süleymaniye’de 29 Ocak mutabakatı görüşmesi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafıl Talabani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Süleymaniye’de bir araya geldi. Görüşmede HTŞ ve SDG arasında 29 Ocak’ta varılan mutabakatın uygulanması ve Suriye’de yeni yönetim süreci ele alındı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde gerçekleşen görüşmede KYB Politbüro Üyesi ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de hazır bulundu. Rûdaw’da yer alan habere göre; SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, “Süreçdeki destekleri ve dayanışmaları” nedeniyle KYB yönetimine teşekkürlerini iletti.

Bafıl Talabani ise Rojava halkına olan desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Suriye, tüm halkların ve inançların kendi haklarına sahip olduğu, adil bir temsilin sağlandığı bir ülke haline gelene kadar desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Toplantının ardından açıklama yapan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, görüşme için, "Büyük ve umut dolu yeni bir başlangıç" dedi.