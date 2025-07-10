Süleymaniye’deki töreni izleyecek davetliler, Habur’dan geçti

PKK'nin yarın Süleymaniye’de düzenleyeceği silah bırakma töreni için DEM Parti tarafından davet edilen aralarında çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve kitle örgütü temsilcisinin de olduğu grup 20.15’te Habur Sınır Kapısı'ndan geçti.

Diyarbakır’dan 12.00’de yola çıkan, Mardin ve Cizre’deki katılımlarla 140 kişiyi bulan grupta DEM eşbaşkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Demokratik Bölgeler Partisi eşbaşkanı Keskin Bayındır da bulunuyor.

DEM ve DBP heyetini sınırda IKYB Başkanı Neçirvan Barzani’nin Temsilcisi Dilşad Şehab, Duhok Valisi Ali Teter, Mesut Barzani’nin danışmanı Abdulhamid Derbendi, Zaho Sınır Temsilcisi Hemid Eli ve KDP temsilcisi Serbest Lezgin’den oluşan heyet karşıladı.

TÜM ORTADOĞU’YU ETKİLEYECEK

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eşbaşkanı Keskin Bayındır Kürtçe yaptığı açıklamada Öcalan’ın çağrısının tarihi olduğunu belirterek tarafların üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesini istedi. Silah bırakma ve fesih kararıyla demokratik siyasetin önünün açıldığını ifade eden Keskin, bu adımın tüm Ortadoğu’ya barış getireceğini kaydetti.

SABAH SÜLEYMANİYE’YE GEÇİLECEK

DEM heyeti ve davetli gazeteciler, parti temsilcileri ve kitle örgütü yetkililerinden oluşan 4 otobüslük grup ardından geceyi geçirecekleri Erbil’e geçti. Heyet ve davetliler sabah ise törenin yapılacağı Süleymaniye’ye geçecek.