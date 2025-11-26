Sultan Su İnegölspor - İskenderunspor: 1-0
Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Hüseyin Can, Barış Sun
SULTAN SU İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş (Dk. 89 Mete Tetik), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Dk. 76 Hasanalp Altınoluk), Taha Recep Cebeci (Dk. 84 Ozan Can Dursun), Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz
İSKENDERUNSPOR: Cengizhan Şarlı - Ahmet Biler (Dk. 65 Birkan Öksüz), Ulaş Zengin, Berat Yılmaz (Dk. 65 Özkan Çetiner), Enes Şahin, Kerem Kurşun (Dk. 84 Özgür Baran Aksaka), Deniz Erdoğan, Mustafa Kapı (Dk. 45 İsmail Yaşar), Koray Uzun, Erbay Eker, Mohamed Khalil (Dk. 65 Hüseyin Biler)
GOL: Dk. 23 Kerem Dönertaş (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Enes Yılmaz, Yusuf Tursun, Taner Gümüş, Emre Keleşoğlu (İnegölspor); Mustafa Kapı, Deniz Erdoğan, Birkan Öksüz, Koray Uzun, Erbay Eker (İskenderunspor)
2’nci Lig Beyaz Grup’un 13’üncü hafta maçında Sultan Su İnegölspor, sahasında İskenderunspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 23’e yükseltirken, İskenderunspor 22 puanda kaldı.
FOTOĞRAFLI