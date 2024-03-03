Sultana Dağı’nda uçurtmalar

Batman’da yurttaşlar kar ve güneşin keyfini çıkarmak için Sultana Dağı’na akın etti.

Batman’ın Sason ilçesinde hafta sonunu fırsata çeviren yurttaşlar, Sultana Dağı’nda güneşli havanın keyfini çıkarak kayak ve mangal keyfi yaptı.

Güneşli bir hafta sonunu fırsata çeviren birçok vatandaş, ailesi ile birlikte gittiği Sultana Dağı’nda, tarihi Sulatan Çeşmesi etrafında kalınlığı 1,5 metreyi aşan kar üzerinde kayarak uçurtmalar uçurdu, kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Misafirleriyle keyifli hafta sonunu kar üzerinde eğlenerek geçirmek için geldiklerini belirten Burak Dündar, bin 900 rakımlı yükseklikte keyifli sohbetler eşliğinde güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Karı seven, karın tadını çıkarmak isteyen, çok güzel ve huzurlu bir gün geçirmek isteyen herkesi bu tarihi yerde, doğal karın bulunduğu bu alana gelmelerini tavsiye ettiğini ifade eden Dündar, "Keyifli vakit geçirebilecekleri çok güzel bir ortam var. İnşallah Sultana Dağı’nın bu güzelliği önümüzdeki yıllarda daha da duyulur ve birçok kişinin gelip gezebileceği hoş vakit geçireceği bir yer haline gelmesini diliyorum” dedi.