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Sultanahmet Meydanı’nda ağaç devrildi: 10 kişi hafif yaralandı

İstanbul’un en kalabalık noktalarından Sultanahmet Meydanı’nda devrilen ağaç paniğe neden oldu. Yaşanan olayda ise yaklaşık 10 kişinin hafif sıyrıklarla yaralandığı öğrenildi.

Güncel
  • 08.09.2023 18:19
  • Giriş: 08.09.2023 18:19
  • Güncelleme: 08.09.2023 18:22
Kaynak: İHA
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Sultanahmet Meydanı’nda ağaç devrildi: 10 kişi hafif yaralandı



İstanbul'un Fatih ilçesi Sultanahmet Meydanı’nda bulunan at kestanesi ağacı, bilinmeyen nedenle devrildi.

Kalabalığın yoğun olduğu meydanda vatandaşlar panik yaşadı. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç nedeniyle çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak kaçmaya çalıştı.

Ağacın devrildikten sonraki hali ise kameralara yansırken olayda yaklaşık 10 kişinin hafif sıyrıklarla yaralandığı öğrenildi. 

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