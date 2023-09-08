Sultanahmet Meydanı’nda ağaç devrildi: 10 kişi hafif yaralandı

İstanbul’un en kalabalık noktalarından Sultanahmet Meydanı’nda devrilen ağaç paniğe neden oldu. Yaşanan olayda ise yaklaşık 10 kişinin hafif sıyrıklarla yaralandığı öğrenildi.

Güncel 08.09.2023 18:19 Giriş: 08.09.2023 18:19

Güncelleme: 08.09.2023 18:22 Kaynak: İHA

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