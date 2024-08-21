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Sultanahmet'teki şüpheli çanta tramvay seferlerinde aksamaya neden oldu

Sultanahmet tramvay durağında şüpheli bir çanta olduğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine durağa polis ekipleri sevk edildi. Fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan elbise çıkarken, polisin çalışması sırasında tramvay seferleri durduruldu.

Güncel
  • 21.08.2024 21:08
  • Giriş: 21.08.2024 21:08
  • Güncelleme: 21.08.2024 21:11
Kaynak: AA
Sultanahmet'teki şüpheli çanta tramvay seferlerinde aksamaya neden oldu
FOTOĞRAF: AA

Sultanahmet'te fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan elbise çıkarken, polisin çalışması sırasında tramvay seferleri durduruldu.

Sultanahmet tramvay durağında şüpheli bir çanta olduğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine durağa polis ekipleri sevk edildi.

Çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alınan durağa bomba imha ekipleri çağırıldı. Uzman ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan elbise çıktığı öğrenildi.

Şüpheli çanta dolayısıyla durdurulan Sultanahmet'teki tramvay seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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