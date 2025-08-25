Sultanbeyli'de 3 katlı bina tahliye edildi: Çökme tehlikesi var

İstanbul Sultanbeyli’de duvarlarından gelen ses nedeniyle 3 katlı bina tahliye edildi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, binanın akıbeti incelemelerin ardından belli olacak.

Olay saat 12:00 sıralarında Fatih Mahallesi Çetin sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi evde oturduğu sırada binanın sallandığını ve duvarlardan ses geldiğini hissetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Binada oturanların bir kısmının memlekette olduğu öğrenilirken, bazı bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın akıbeti ekiplerin incelemelerinin ardından netlik kazanacak.