Sultanbeyli'de 5 katlı binadaki yangın sürüyor
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul'da 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.