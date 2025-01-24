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Sultanbeyli'de 5 katlı binadaki yangın sürüyor

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 24.01.2025 15:45
  • Giriş: 24.01.2025 15:45
  • Güncelleme: 24.01.2025 17:47
Kaynak: AA
Sultanbeyli'de 5 katlı binadaki yangın sürüyor
Fotoğraf: AA

İstanbul'da 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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