Sultanbeyli'de baba ve kızının hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi yakalandı

Sultanbeyli'de iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada baba ile kızı hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi'ndeki bir marketin önünde silahlı kavga yaşandığı bilgisi üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, marketin işletmecisi E.B. ile yine aynı cadde üzerinde marketi bulunan Aytaç Ağbaba arasında ürünlerin fiyatı konusunda tartışma yaşandığı belirlendi.

Kavgaya dönüşen olayda E.B'nin silahla ateş ettiği Aytaç Ağbaba'nın hayatını kaybettiği, bu sırada yanında bulunan ve mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan kızı Berivan Ağbaba'nın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayın ardından kaçan zanlı E.B'yi Sancaktepe'deki ikametinde gözaltına aldı.

Şüpheli E.B'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.