Sultanbeyli'de bir binada yangın: Müdahale sürüyor
Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
İstanbul'da 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'da saat 14.40 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.