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Sultanbeyli'de bir binada yangın: Müdahale sürüyor

Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 24.01.2025 15:45
  • Giriş: 24.01.2025 15:45
  • Güncelleme: 24.01.2025 15:48
Kaynak: DHA
Sultanbeyli'de bir binada yangın: Müdahale sürüyor
Fotoğraf: İHA

İstanbul'da 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'da saat 14.40 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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