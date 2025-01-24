Sultanbeyli'de bir binada yangın: Müdahale sürüyor

İstanbul'da 5 katlı bir binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'da saat 14.40 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.