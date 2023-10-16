Sultanbeyli'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Sultanbeyli'de, düğün konvoyundaki bir araçtan silahla havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir kişinin düğün konvoyunda seyir halindeki araçtan havaya ateş ettiği görüntülerin 15 Ekim'de sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayın Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde gerçekleştiğini ve şüphelinin N.B. olduğunu belirledi.
Yakalanan şüphelinin üzerinde kurusıkı tabanca bulundu.
Şüpheli N.B. için genel güvenliği kasten tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli adli işlem başlatıldı.
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