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Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 12.03.2025 12:02
  • Giriş: 12.03.2025 12:02
  • Güncelleme: 12.03.2025 12:02
Kaynak: AA
Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

stanbul Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmet Yesevi Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir nalburun yanındaki deposunda kaynak işlemi yapılırken yangın çıktı. Yoğun duman oluştu, büyüyen alevler depo kısmından nalbura sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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