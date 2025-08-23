Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü, Karataş Sokak'tan çıkan bir otomobille çarpıştı. Çarpışma nedeniyle yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 23.08.2025 07:13
  • Giriş: 23.08.2025 07:13
  • Güncelleme: 23.08.2025 09:02
Kaynak: AA
Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Fotoğraf: AA

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde servis minibüsü, Karataş Sokak'tan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada otomobil ve minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol