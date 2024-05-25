Sultanbeyli'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Sultanbeyli'de, silah ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Mehmet Akif Mahallesi'nde silah ticareti yaptıkları belirlenen ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan E.S, S.B. ve T.Y'nin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.