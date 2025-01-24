Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan en üst katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekstil üretiminin yapıldığı 1000 metrekare üzerine kurulu iş yerindeki yangını kontrol altına almak için Anadolu ve Avrupa yakalarından çok sayıda itfaiye ekibi çalışma yürüttü.

Çevre belediyelerden su tankları da olay yerinde su takviyesi için hazır bekledi.

Polis ekipleri, atölyenin bulunduğu sokağın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.