Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan en üst katında çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Battalgazi Mahallesi Güzelbahçe Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekstil üretiminin yapıldığı 1000 metrekare üzerine kurulu iş yerindeki yangını kontrol altına almak için Anadolu ve Avrupa yakalarından çok sayıda itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre belediyelerden su tankları da olay yerinde su takviyesi için bulunuyor.

Polis ekipleri, atölyenin bulunduğu sokağın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yoğun dumanın yükseldiği bölgede ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.