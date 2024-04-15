Sultanbeyli'de uyuşturucu satan 2 şüpheli suç üstü yakalandı

Sultanbeyli'de 2 şüpheli uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada seyyar hoparlör içerisine saklanmış şekilde 78 gram uyuşturucu, dolma kalem içinde gizlenmiş mermiler ele geçirildi.

Sultanbeyli'de 7 Nisan Pazar günü Mehmet Akif Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler N.Y. ile A.Y.'nin üst aramasında ve yanlarında bulunan motosiklet üzerinde yapılan aramalarda; seyyar hoparlör içerisine saklanmış vaziyette 76 gram uyuşturucu 1 ruhsatsız tabanca, 14 mermi ile dolma kalem içerisine gizlenmiş 2 mermi, ile , 2 cep telefonu, bin 165 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.