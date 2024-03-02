Sultanbeyli'de uyuşturucu sattığı iddia edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Sultanbeyli'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Yapılan çalışmalarda, 27 Şubat'ta bu ikameti kullanan Y.Z.S, M.T, A.Ç ve M.G'ye ulaşıldı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu.

Çalışmaların devamında şüpheliler M.A. ve H.Ç. de yakalandı.

İki şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilirken ikametlerinde çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A. ve H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Y.Z.S, M.T, A.Ç. ve M.G. hakkında uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.