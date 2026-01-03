Giriş / Abone Ol
İstanbul Sultanbeyli'de bir işyerinde yangın çıktı. Bölgede zaman zaman patlamalar yaşandı. 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde hasar meydana geldi.

Güncel
  • 03.01.2026 11:18
  • Giriş: 03.01.2026 11:18
  • Güncelleme: 03.01.2026 11:45
Kaynak: AA
Sultanbeyli'de yangın: İşyerinde hasar meydana geldi

İstanbul Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokağı'nda bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

