Sultanbeyli'de, yatak imalathanesinde yangın

SULTANBEYLİ'de, 5 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerindeki 5 katlı binada çıktı.

Bodrum katta bulunan yatak imalathanesinde başlayan yangın, alevlerin büyümesiyle bir üst kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, çıkış araştırılıyor.