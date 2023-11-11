Sultanbeyli TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda iddiaya göre 2 araç kaza yaptı. Aynı yönde ilerleyen 3 araç ise kazayı farketti ancak duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan 2 otomobil ise alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Gebze istikametinde yaşandı. İddiaya göre 2 otomobil kaza yaptı. Aynı yönde ilerleyen 3 araç ise duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Zincirleme kaza yapan araçlardan birinde yangın çıktı. Alevler arkasındaki araca da sıçradı. İddiaya göre ilk etapta kaza yapan 2 sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik durdu. Yanan otomobillerin söndürülmesinin ardından trafik akışı devam etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan 2 otomobili söndürdü.

Otomobili yanan sürücü Uğur Şeker, "Birden durdular. Zaten o duranlar kaçtı gitti. Diğer arkadaşa ben vurdum. Araba da bir anda yandı. Önce bizim araç yandı sonra diğerine sıçradı" dedi.

Otomobili yanan İsmet Tarhan, "Normal yolumuza devam ediyorduk. Önümüzdeki 2 araç kazaya karıştı. Şu an ikisi de yok ortada. Sonra arkada zincirleme kaza oldu. Alev aldık. Arabalar birbirine kilitlendiği için uzaklaştıramadık. İnsanları uzaklaştırdık. Herhangi bir can kaybı yok" diye konuştu.

Zincirleme kazaya karışan diğer araç sürücüsü Berrin Demir ise, "Görmedim ama 3 araç burada makas yapıyordu benim önümde. Ben özellikle arkada kaldım. Sürekli makas atıyorlardı. Onlar bizim önümüzde gidiyor geliyordu. Onlardan uzak kalayım diye yavaşlamıştım. Yavaş olmama rağmen bunlar oldu" dedi.