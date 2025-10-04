Sultanbeyli’de ‘Erdoğan ’ OHAL’i: Tüm yollar kapatıldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Sultanbeyli’de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Erdoğan’ın katılacağı açılış töreni öncesi ilçede adeta OHAL ilan edildi. Erdoğan’ın 13.00’te Sultanbeyli Kent Meydanı’nda katılacağı törenden dört saat önce ilçenin en büyük ve merkezi caddesi olan Fatih Bulvarı trafiğe kapatıldı.

İlçeden geçen tüm otobüslerin kullandığı ana ulaşım yolunun kapatılmasıyla birlikte toplu taşıma seferleri adeta durma noktasına geldi. Belediye, ilçede yaşayan yurttaşlara yolların kapatılacağına dair herhangi bir bilgilendirme yapmazken bulvar üzerindeki otobüs duraklarında bekleyenler otobüslere binebilmek için yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki durağa yürümek zorunda kaldı. Bulvar üzerinden TEM otoyoluna bağlanarak Kadıköy ve Üsküdar’a giden otobüs seferleri ise durma noktasına geldi. Otobüsler, otoyol kenarında yolcu alımı yapmak zorunda kaldı. Yurttaşlar yaşananlara tepki gösterdi.