Sultanbeyli’de kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 yaralı

Sultanbeyli’de yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Merve M. idaresindeki 34 GKK 292 plakalı otomobil, yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Merve M. sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, belediye ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.