Sultanbeyli’de suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama

Sultanbeyli'de bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 21 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Y.M. liderliğindeki örgütün 11 ayrı suç eyleminde yer aldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 AYRI SUÇ EYLEMİ

Örgüt üyelerinin, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek"ten "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması"na kadar 11 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 3 firari şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.