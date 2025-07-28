Sultanbeyli’de yokuş aşağı kayan tır, park halindeki 5 araca çarptı

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde tır ile taksinin karıştığı hasarlı kazada tutanak tutulduğu sırada tır, yokuş aşağı kaymaya başladı. Kontrolden çıkan tır, park halindeki araçlara çarptı. 5 aracın birbirine girdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. yönetimindeki 33 ASK 846 plakalı tır, seyir halindeyken bir taksiyle çarpıştı. Kazanın ardından her iki sürücü tutanak tutulmak üzere araçlarından indi. Bu sırada tır yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan tır park halindeki araçlara çarptı. 5 aracın birbirine girdiği kazada, tır bir marketin duvarına çarparak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.



