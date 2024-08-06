Sultangazi'de 13 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de 13 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eski Habipler Mahallesi Galip Esmer Caddesi'nde bir site içerisinde yer alan 13 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yatak odasında başladığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Bu sırada dairede mahsur kalan bir kişi ekiplerce kurtarılarak binadan tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.