Sultangazi'de bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta 21 yaşındaki V.K, henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırgan olay sonrası kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan V.K., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.