Sultangazi'de bir erkek, evli olduğu kadını ve kızını katletti

İstanbul Sultangazi'de, evli olduğu kadını ve kızını av tüfeğiyle öldüren erkek, intihar etti.

Cebeci Mahallesi 2552 Sokak'taki bir evden silah sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine, adrese Özel Harekat ekipleri de yönlendirildi.

Daireye giren ekiplerce, 70 yaşındaki Hayrettin K., evli olduğu 67 yaşındaki Hatice K. ve kızı 46 yaşındaki Zeliha K.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis ekipleri yaptığı incelemede, Hayrettin K.'nin, Hatice K. ve kızı Zeliha K.'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahı kullanarak intihar ettiğini belirledi.

Çalışmaların ardından 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.