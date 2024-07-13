Sultangazi'de cadde ortasında silahla çatışan iki şüpheli kaçtı

Sultangazi'de polis ekipleri, cadde ortasında silahla çatıştıktan sonra kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüpheli silahla birbirlerine ateş açtı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan polis, park halindeki 2 otomobil ile 2 iş yerine kurşun isabet ettiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.