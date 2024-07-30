Sultangazi'de döküm sahasında yine toprak kayması meydana geldi
Sultangazi’de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nda yine toprak kayması yaşandı. Dün yaşanan toprak kaymasında 3 kamyon devrilirken bugün meydana gelen olayda ise 2 kamyon kayan toprakla birlikte devrildi.
Kaynak: DHA
İstanbul Sultangazi'de Cebeci Döküm Sahası'nda dün yaşanan toprak kaymasında 3 kamyon kayan toprak nedeniyle devrilmişti.
Bugün meydana gelen olayda ise 2 hafriyat kamyonu kayan toprak nedeniyle oluşan boşluğa devrildi.
Olayın ardından kamyonların kurtarılması için iş makinalarıyla çalışma başlatıldı.