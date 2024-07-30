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Sultangazi'de döküm sahasında yine toprak kayması meydana geldi

Sultangazi’de bulunan Cebeci Döküm Sahası'nda yine toprak kayması yaşandı. Dün yaşanan toprak kaymasında 3 kamyon devrilirken bugün meydana gelen olayda ise 2 kamyon kayan toprakla birlikte devrildi.

Güncel
  • 30.07.2024 18:14
  • Giriş: 30.07.2024 18:14
  • Güncelleme: 30.07.2024 18:18
Kaynak: DHA
Sultangazi'de döküm sahasında yine toprak kayması meydana geldi
DHA

İstanbul Sultangazi'de Cebeci Döküm Sahası'nda dün yaşanan toprak kaymasında 3 kamyon kayan toprak nedeniyle devrilmişti.

Bugün meydana gelen olayda ise 2 hafriyat kamyonu kayan toprak nedeniyle oluşan boşluğa devrildi.

Olayın ardından kamyonların kurtarılması için iş makinalarıyla çalışma başlatıldı.

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